شكرا لقرائتكم خبر عن البنك العربى الافريقى الدولى يقود إصدار سندات توريق بقيمة 4.7 مليار جنيه لشركة تساهيل بالتعاون مع الأهلي فاروس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك العربى الافريقى الدولى، أحد أبرز المؤسسات المالية في مصر، عن نجاحه في تنفيذ إصدار توريق بقيمة 4.7 مليار جنيه لصالح شركة تساهيل، بالتعاون مع شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية وترويج وتغطية الاكتتابات. وقد تولّى البنك العربى الافريقى الدولى دور المستشار المالي، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج، والضامن لتغطية الاكتتاب، في إصدار يُعد من أبرز الإصدارات المطروحة في السوق المصري هذا العام.

تعكس هذه الصفقة قدرة البنك العربى الافريقى الدولى على تقديم حلول تمويلية متكاملة ومصممة خصيصاً لتواكب مختلف مراحل نمو العملاء، وترسّخ مكانته الرائدة في مجال التمويل الهيكلي وإدارة صفقات سوق رأس المال البارزة، بما يساهم في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز نشاط السوق.

يعكس هذا التعاون الناجح التزام البنك العربى الافريقى الدولى بتوسيع بصمته في سوق أدوات الدين، وتقديم حلول مالية تساهم في تمكين الشركات من تحقيق أهدافها المالية وتعزيز استدامة النمو في مختلف القطاعات.

يُعد البنك العربى الافريقى الدولى من أبرز المؤسسات المصرفية في مصر، حيث يقدّم باقة متكاملة من الخدمات المصرفية في مجالات الشركات والاستثمار والتجزئة. ويحرص على دعم كافة الشركات في مصر من خلال شراكات استراتيجية وخدمات تمويل مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم.