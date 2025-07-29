شكرا لقرائتكم خبر عن فى منتصف التعاملات.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في منتصف التعاملات؛ ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025، مقابل الجنيه المصرى.

ويقدم الخليج 365 خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويشمل التحديث الفورى للأسعار حال تغييرها، حيث ننشر أسعار أبرز العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى، وهى الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبى، والجنية الإسترلينى، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى.

‏‎وجاءت الأسعار كالتالي:

‏‎سعر الدولار اليوم

48.63 جنيه للشراء

48.73 جنيه للبيع.

‏‎سعر اليورو الأوروبى اليوم

56.05 جنيه للشراء.

56.52 جنيه للبيع.

‏‎سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

64.75 جنيه للشراء.

65.11 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدينار الكويتى اليوم

158.48 جنيه للشراء.

159.60 جنيه للبيع

‏‎سعر الريال السعودى اليوم

12.92 جنيه للشراء.

12.99 جنيه للبيع.

‏‎سعر الدرهم الإماراتي اليوم

13.22 جنيه للشراء.

13.26 جنيه للبيع.

‏‎سعر الريال القطرى اليوم

12.34 جنيه للشراء.

13.37 جنيه للبيع.



وتعد هذه العملات مرجعًا في الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير في سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.