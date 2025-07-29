شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر البورصة الرئيسى يرتفع 3 نقاط اليوم ورأس المال السوقى يربح 3 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وبلغت قيمة التداول 4.15 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.391 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 34085 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 41890 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 15308 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 10197 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 3480 نقطة.