مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى وتشكيل مجلس أعمال مشترك

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التقى الدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري، مع هانزاده فريد، رئيس القسم التجاري بسفارة الدنمارك في القاهرة، لبحث سبل توسيع مجالات التعاون الاقتصادي بين البلدين، في ضوء مخرجات زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن فى ديسمبر الماضي.

تناول اللقاء مناقشة آليات تشكيل مجلس أعمال مصري دنماركي مشترك، باعتباره أحد الخطوات الرئيسية لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويدعم خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار.

وأكد الدكتور عبد العزيز الشريف خلال اللقاء على اهتمام الدولة المصرية بترسيخ شراكة اقتصادية استراتيجية مع الدنمارك، مشيرًا إلى أن الحكومة نفذت حزمة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الماضية لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين. كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية.

وشهد اللقاء طرح مجموعة من المقترحات لتعزيز التعاون، من أبرزها الإسراع في تشكيل مجلس الأعمال المشترك، ودراسة فرص توسيع الاستثمارات الدنماركية في مصر، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والنقل والموانئ، وإضافات المنتجات الغذائية والزراعية، إلى جانب القطاعات الأخرى ذات الأولوية للجانب المصري.

من جانبها، أعربت السيدة هانزاده فريد عن تطلع الدنمارك لتوسيع حضورها الاستثماري في مصر، مؤكدة أن مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة – وعلى رأسها طاقة الرياح والهيدروجين الأخضر – تمثل محاور تعاون رئيسية خلال المرحلة المقبلة.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين للتحضير لبعثات تجارية واستثمارية متبادلة، من بينها بعثة دنماركية متخصصة في قطاع إضافات المنتجات الغذائية والزراعية، وكذلك بعثة مصرية إلى الدنمارك أوائل العام المقبل.

حضر اللقاء كل من السيد محمد الشريف، مساعد رئيس القسم التجاري الدنماركي بالقاهرة، والمستشار التجاري أحمد نصر، نائب مدير إدارة شؤون دول الاتحاد الأوروبي، والسكرتير الثاني التجاري شاهندا عز العرب، من إدارة الترويج للاستثمار، والملحق التجاري هبة صلاح من إدارة شؤون دول الاتحاد الأوروبي بجهاز التمثيل التجارى.