شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: استبعاد أسهم الإسكندرية للحاويات وإيبيكو وإيديتا من مؤشر EGX30 والان مع تفاصيل الخبر

انتهت البورصة المصرية، من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي سيبدأ العمل بها أول أغسطس 2025.

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية، عددًا من التغيرات أبرزها انضمام عدد 3 شركات لمؤشر EGX30 الرئيسي وهم راية القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للأسمنت قنا، والعربية للأسمنت، فيما استبعدت شركات الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، وإيديتا للصناعات الغذائية.



مؤشرات

كما شهد مؤشر EGX70 EWI انضمام عدد 15 شركة أبرزها السويدي إليكتريك، واكت فاينانشال للاستشارات، وإيديتا للصناعات الغذائية، وبنك التعمير والإسكان، والمتحدة للإسكان والتعمير، فيما استبعدت 15 شركة من نفس المؤشر أبرزها الأهلي للتنمية والاستثمار، وأوراسكوم للاستثمار القابضة، وبنك البركة مصر، وبنك البركة مصر، وسي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وبنك قطر الوطني.

أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد حذف وانضمام عدد 12 شركة، كذلك شهد مؤشر الشريعة EGX33 -الذي يضم الشركات الأكثر توافقًا مع أحكام الشريعة من بين الشركات الأكثر توافقاً مع معايير السيولة- حذف وانضمام عدد 5 شركات.

في ضوء حرص البورصة المصرية ولجنة الرقابة الشرعية على استقرار المؤشر وأسوة بالتجارب الدولية فى هذا الشأن، فقد تم إضافة معيار "يجوز للجنة الرقابة الشرعية، في المراجعات الدورية، الإبقاء على شركة ضمن مكونات المؤشر إذا فقدت معيارًا ماليًا واحدًا فقط، على أن تستوفي جميع معايير الانضمام في المراجعة الدورية التالية، ويستثني من ذلك معيار نسبة الدخل من الأنشطة غير المتوافقة مع معايير الشريعة الذي يجب ألا يتجاوز %5 من اجمالي الإيرادات".

ومن جانب آخر، شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية انضمام 9 إصدارات من سندات الخزانة وخروج 5 اصدارات، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 19 إصدار.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهريًا، وذلك وفقًا لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.