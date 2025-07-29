شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى ختام التعاملات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 أمام الجنيه المصري فى ختام التعاملات بالبنك المركزي المصري 48.59 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلى 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة سجل 48.65 جنيه للشراء و 48.75 جنيه للبيع وفي البنك التجارى الدولى cib سعر 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم كالآتى:
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر
48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
48.6 جنيه للشراء.
48.7 جنيه للبيع.
الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
48.62 جنيه للشراء.
48.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة
48.65 جنيه للشراء.
48.75 جنيه للبيع.
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