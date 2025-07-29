شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى مصر اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2028 فى مستهل التعاملات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، رغم التراجعات التي شهدها المعدن عالميًا، وسط تقلبات حادة في الأسواق العالمية، وترقّب واسع لقرارات السياسة النقدية الأمريكية، والتي من المنتظر أن تصدر غدًا عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وفيما يلي أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 24: 5229 جنيهًا

عيار 21: 4575 جنيهًا

عيار 18: 3921 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36600 جنيه



وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في السوق المصري – نحو 4575 جنيهًا، فيما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36600 جنيه، وسط هدوء نسبي في الطلب المحلي وتراجع سعر الدولار في السوق الموازية، مما دعم استقرار الأسعار محليًا، رغم تراجع الأوقية في الأسواق العالمية.

وعالميًا، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% ليصل إلى 3308.39 دولارًا للأوقية، مقتربًا من أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع، كما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية بنسبة 0.1% لتُسجّل 3306.20 دولارًا، متأثرة بارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي واستمرار تهدئة التوترات التجارية بين القوى الاقتصادية الكبرى.

وجاء الضغط على الذهب العالمي نتيجة قوة الدولار، الذي استقر قرب أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع، مما رفع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى، إلى جانب تحسُّن التوقعات بشأن النزاعات التجارية، بعد اتفاق جزئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب محادثات جارية بين واشنطن وبكين لتمديد الهدنة التجارية لثلاثة أشهر إضافية.

وتراقب الأسواق عن كثب نتائج اجتماع السياسة النقدية للفيدرالي الأميركي، الذي يُختتم غدًا الأربعاء، وسط توقعات بتثبيت أسعار الفائدة، مع تركيز المستثمرين على لهجة البيان الختامي التي قد ترسم ملامح توقيت خفض الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وفي ظل هذه الأجواء، يظل سوق الذهب المصري متأثرًا بعوامل خارجية مثل حركة الدولار والبيانات الاقتصادية الأمريكية، إلى جانب التطورات السياسية والتجارية على الساحة العالمية، مما يجعل من الصعب التنبؤ باتجاه واضح للأسعار في الأجل القريب.