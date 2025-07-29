شكرا لقرائتكم خبر عن أخر تحديث لسعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 لقراءه تحديث لحظة بلحظة لأسعار العملات بشكل عام وفى مقدمتها سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-7-2025 أمام الجنيه المصرى بعد ختام التعاملات، بالبنك المركزى المصرى إلى 48.59 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء، بالبنك الأهلى إلى 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع، وفى بنك مصر 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع وفى بنك القاهرة سجل 48.65 جنيه للشراء و48.75 جنيه للبيع وفى البنك التجارى الدولى cib سعر 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار بعد ختام التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.62 جنيه للشراء.

48.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.65 جنيه للشراء.

48.75 جنيه للبيع.