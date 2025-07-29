شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتوجه لمطار القاهرة لمتابعة أعمال إصلاح عطل وسرعة إعادة التيار الكهربائى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة غادر منذ قليل محطة محولات جزيرة الذهب التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء و توجه لمطار القاهرة الدولى لمتابعة أعمال اصلاح عطل فنى أدى إلى فصل التيار عن أجزاء كبيرة بالمطار.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه جارى العمل على إصلاح العطل بإحدى خطوط شبكة التوزيع بمطار القاهرة لسرعة إعادة التيار الكهربائى.

كانت وزارة الكهرباء أعلنت منذ قليل أن الأطقم العاملة تمكنت من إصلاح الكابل 2 ، ونجحت فى إطلاق التيار الكهربائى على مستوى شبكة التوزيع وجاري تأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، وبذلك تعمل المحطة من خلال الكابلان المغذيان 1 و 2 بما يسهم بشكل مباشر في التخفيف من حدة الأزمة لحين الاستقرار الكامل للتغذية الكهربية فى نطاق المحطة.

وفى هذا السياق، تواصل الأطقم العاملة جهودها للانتهاء من مد مصدر التغذية الكهربائية الإضافي إلى محطة محولات جزيرة الدهب، وتم الانتهاء من عبور المواسير والكوابل أسفل خطوط مترو الأنفاق والسكة الحديد بعد الانتهاء من مد الكوابل فى المناطق الاخرى، واختبارها استعدادا لعمليات الاختبار النهائية وإطلاق التيار الكهربائى.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التأكيد على تأمين التغذية الكهربائية اللازمة لكافة المرافق الحيوية والاستراتيجية، وكذلك استمرار الدفع بالمولدات المتنقلة لتقديم الدعم اللازم لحين الانتهاء من كافة الأعمال وتوصيل مصدر التغذية الجديد، واستقرار التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب بشكل كامل، هذا وتتوجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالشكر والتقدير لأهالى المنطقة على مواصلة التعاون وتقديم الدعم والعون للأطقم الفنية العاملة على الأرض.