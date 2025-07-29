شكرا لقرائتكم خبر عن قطار النصر للسيارات انطلق.. تصنيع 7 سيارات كهربائية و50 ألف جنيه دعم حكومى والان مع تفاصيل الخبر

تدعم الحكومة كل سيارة كهربائية جديدة بنحو 50 ألف جنيه، مما يساهم فى انتشارها الفترة المقبلة ودعم صناعتها بشركة النصر للسيارات .

وكشف مصدر بقطاع الأعمال العام لـ"الخليج 365" أن هناك حافز حكومي يتمثل في تحمل جزء من تكلفة كل سيارة مباعة ؛مما يزيد من جاذبيتها لدي المواطن المصرى خلال عملية تصنيع أول 25 ألف سيارة ، لافتا إنه من المتوقع ألا يقل عن 50 ألف جنيه.



من جانبه، كشف المهندس محمد السعداوى ،الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لـ"الخليج 365" أنه من المهم توطين الصناعات المعدنية التي نتميز فيها ونتوسع فيها بشكل اكبر وننتج اكبر ومنها ننطلق للصناعات الأخري ومنها صناعة السيارات التي تأخرنا عن الأسواق القريبة منا، كاشفا إنه تم تصنيع سيارات كهرباء ملاكي وهناك 7 سيارات شغالة في خط التجميع ،وقريبا ستدخل على خط الدهان ،لتكون باكورة انتاج السيارات الملاكى بشركة النصر للسيارات بالتعاون مع شركة دونج فينج الصينية والشريك المصرى، علاوة على انه يتم انتاجها بجانب انتاج الاتوبيسات بالنصر للسيارات.

أشار إنه بنهاية العام الجارى ستشهد صناعة السيارات طفرة في مصر، وستنطلق بشكل كبير مطلع عام 2026 بسيارات النصر للسيارات وتحمل شعار النصر للسيارات.