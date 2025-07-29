الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية ب5223 جنيه

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية ب5223 جنيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.. عيار 24 بدون مصنعية ب5223 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الثلاثاء، 29 يوليو 2025 10:00 م

يترقب المتعاملون في مصر تطورات أسعار الذهب وسط توجهات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، وننشر اخر تطورات سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

  اسعار الذهب اليوم:

سعر الذهب عيار 24: 5223 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 4570 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 3917 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب اليوم: 36,560 جنيهًا
 

يُنظر تقليديًا إلى الذهب غير المرتبط بعائد على أنه وسيلة تحوط ضد عدم اليقين الاقتصادي والتضخم

وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا