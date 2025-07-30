شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 أمام الجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب عبدالحليم سالم الأربعاء، 30 يوليو 2025 10:02 ص

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 30 -7-2025 بالبنوك المصرية في بداية التعاملات، سجل فى البنك الأهلى المصرى 158.6 جنيه للشراء و159.7جنيه للبيع. يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سعر الدينار الكويتى اليوم الاربعا 30 - 7-2025 مقابل الجنيه، كالتالى: الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 158.6 جنيه للشراء. 159.7 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 158.9 جنيه للشراء. 159.9 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 153.2 جنيه للشراء. 159.7 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 155.9 جنيه للشراء. 159.9 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي

154.8 جنيه للشراء. 160.03 جنيه للبيع.

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