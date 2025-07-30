شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب في البحرين
القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 21 سعر 35.200 دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.
عيار 24 سجل 40.225 دينار
عيار 22 سجل 37.350 دينار
عيار 21 سجل 35.200 دينار
عيار 18 سجل 30.175 دينار
عيار 14 سجل 23.775 دينار
عيار 12 سجل 20.375 دينار
الاونصة سجل 1267.700 دينار
الجنيه الذهب 281.600 دينار
الأونصة بالدولار 3371.54 دولار
و نجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.
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