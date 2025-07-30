الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.200 دينار

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.200 دينار

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى البحرين.. عيار 21 بـ35.200 دينار والان مع تفاصيل الخبر


القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب في البحرين اليوم تغيرات جديدة، وسط تقلبات الأسواق العالمية وحركة العرض والطلب المحلية ، وسجل سعر 21 سعر 35.200  دينار وفي هذا التقرير، نقدم لكم تفاصيل الأسعار المحدثة لكل العيارات، بالإضافة إلى العوامل المؤثرة في حركة السوق.

أسعار الذهب في البحرين
 


عيار 24 سجل  40.225 دينار
عيار 22 سجل  37.350 دينار
عيار 21 سجل  35.200 دينار
عيار 18 سجل  30.175  دينار
عيار 14 سجل  23.775 دينار
عيار 12 سجل  20.375 دينار
الاونصة سجل  1267.700 دينار
الجنيه الذهب 281.600 دينار
الأونصة بالدولار 3371.54 دولار

و نجح الذهب عالميًا في تسجيل ارتفاع منذ بداية الأسبوع بنسبة 2.2% ليخترق المستوى 3400 دولار للأونصة ويواجه حالياً منطقة المقاومة الهامة بين 3420 – 3450 دولار للأونصة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا