الاقتصاد

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الأربعاء

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الأربعاء، 30 يوليو 2025 10:24 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.


ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 34175 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 41992 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 15351 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 10237 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.36% ليصل إلى مستوى 13825 نقطة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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