شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين وزير الزراعة بعضوية مجلس إدارة بنك التعمير بدلا من عاصم الجزار والان مع تفاصيل الخبر

أعلن بنك التعمير والإسكان، موافقة مجلس الإدارة برئاسة باسل الحيني، على استقالة وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، من عضوية مجلس الإدارة، ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وترشيح وزير الزراعة علاء الدين فاروق زكي السيد، عضوا غير تنفيذي ممثلاً عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بدلاً من "الجزار"، مع إخطار البنك المركزي المصري بقرار المجلس مرفقا به بيانات الترشيح، والسيرة الذاتية للمرشح للنظر في إصدار الموافقة النهائية على التعيين.

وبذلك يضم مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، 3 وزراء وهم الدكتور مهندس هاني عاطف نبهان سویلم، وزير الري، والمهندس شريف مجدي حسين أحمد شربيني، ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندسة رانده علي صالح المنشاوي، عضو مجلس الإدارة، ومصطفى محمد مصطفى القماش، وممثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلاء الدين أحمد علي حسن، ممثل شركة مصر لتأمينات الحياة، وشريف أحمد محمد السيد الأخضر، ممثل شركة RIMCO EGT Investment، مصر للتأمين، ومحمد نبيل عبد السلام محمد المعزاوي، ممثل شركة رولاكو إي جي بي للاستثمار، أحمد سعد الدين عبده أبو هندية، عضو مجلس الإدارة - بصفته مساهم، وغادة يسرى خضر إسماعيل، غير تنفيذي - مستقل.