شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى مصر.. استقرار ملحوظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الجنيه الذهب في السوق المصري اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 عند مستوى 36,560 جنيهًا، تماشيًا مع ثبات أسعار الأعيرة المختلفة للذهب، في ظل استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا بالقرب من مستوى 3300 دولار، وسط حالة من الترقب لقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

ويعكس استقرار الجنيه الذهب حالة الهدوء التي تسيطر على الأسواق، لا سيما في ظل التحركات المحدودة لسعر الأونصة عالميًا، والتوازن النسبي بين عوامل الضغط على المعدن النفيس، وعلى رأسها قوة الدولار، مقابل عوامل الدعم مثل ارتفاع الاستثمار المؤسسي طويل الأجل في الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5223 جنيهًا

عيار 21: 4570 جنيهًا

عيار 18: 3917 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,560 جنيهًا



وعالميًا، يتداول الذهب في نطاق عرضي بفعل ضغوط الدولار الأميركي، خاصة بعد التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين واشنطن وبروكسل خفّض الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية إلى 15% بدلاً من 30%، مما هدأ المخاوف من تصعيد تجاري واسع النطاق، وأضعف الطلب على الذهب كملاذ آمن.

كما ساهمت المفاوضات الأخيرة بين كبار المسؤولين من الولايات المتحدة والصين في ستوكهولم، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي لتهدئة التوترات التجارية لمدة ثلاثة أشهر، في زيادة الضغط على الذهب ورفع الدولار لأعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع.

ومع ترقب الأسواق لبيانات التضخم والوظائف الأمريكية وقرار الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، تشير التوقعات إلى احتمال الإبقاء على الفائدة دون تغيير، وهو ما قد يحدد الاتجاه القادم لأسعار الذهب.

وفي المقابل، أشار تقرير لمجلس الذهب العالمي إلى ارتفاع لافت في حجم التدفقات إلى صناديق الذهب المتداولة، والتي سجلت أعلى مستوياتها في أربعة أسابيع عند 31.4 طن، بقيادة صناديق أمريكا الشمالية، مما قد يدعم أسعار الذهب على المدى المتوسط، وينعكس تدريجيًا على حركة الجنيه الذهب في السوق المحلية.