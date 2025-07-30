شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025 فى عمان.. عيار 21 بـ 36.025 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت اسعار الذهب اليوم بسلطنة عمان استقرارا فى الأسعار، حيث سجل عيار21 سعر 36.025 ريال ، وسط تداولات نشطة و متابعة مستمرة من المستثمرين والمتابعين للأسعار العالمية.



سعر الذهب اليوم فى سلطنة عمان



عيار 24 سجل 41.175 ريال

عيار 22 سجل 37.750 ريال

عيار 21 سجل 36.025 ريال

عيار 18 سجل 30.875 ريال

عيار 14 سجل 24.025 ريال

عيار 12 سجل 20.600 ريال

الاونصة 1280.925 ريال

الجنيه الذهب 288.275 ريال

الأونصة بالدولار 3327.12 دولار

وعالميًا، يتحرك الذهب في نطاق عرضي قرب 3300 دولار للأونصة، وسط ضغوط من قوة الدولار الأميركي وتراجع الإقبال على الذهب كملاذ آمن بعد التوصل إلى اتفاق تجاري جزئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأفاد تقرير "جولد بيليون" بأن الاتفاق الذي تم الأحد الماضي قلّص التعريفات الجمركية على السلع الأوروبية إلى 15% بدلًا من 30%، ما جنّب العالم الدخول في حرب تجارية شاملة، وهو ما انعكس سلبًا على أسعار الذهب.

ويتوقف المسار المتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



