شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مستمر فى أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 يسجل 4560 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، حيث يقوم المستثمرون بتقييم حالة عدم اليقين التجاري الأمريكي المستمرة، إلى جانب ترقب قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في وقت لاحق من اليوم، وفي المقابل تراجع سعر عيار 21 بحوالي 10 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم

عيار 24 يسجل 5215 جنيها

عيار 21 يسجل 4560 جنيها

عيار 18 يسجل 3911 جنيها

الجنيه الذهب 36480 جنيها

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3333 دولار للأونصة بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3327 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3330 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

شهد الذهب يوم أمس ارتفاع معتدل لينهي سلسلة من التراجع استمرت 4 جلسات متتالية، وذلك في ظل عدم رغبة المستثمرين فتح صفقات جديدة على الذهب قبل صدور قرار البنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة في قت لاحق من جلسة اليوم.

تركز الأسواق اليوم على اجتماع السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الفيدرالي حيث من المتوقع أن يبقي البنك الفيدرالي على أسعار الفائدة ضمن نطاق 4.25%-4.50%. وذلك على الرغم من الضغوط التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد دونالد ترامب على البنك الفيدرالي ورئيسه جيروم باول للقيام بخفض أسعار الفائدة، وكان آخرها زيارته للبنك يوم الجمعة الماضية والاجتماع بباول.

التركيز الأهم للأسواق سيكون على تصريحات رئيس البنك الفيدرالي فيما يتعلق عن أي تلميحات حول تعديلات محتملة على أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، خاصة أن الأسواق تتوقع أن يبدأ البنك في خفض الفائدة في سبتمبر القادم.

بالإضافة إلى هذا تصدر بيانات الوظائف الأمريكية هذا الأسبوع والتي توضح بشكل كبير أداء الاقتصاد الأمريكي وتساهم في توقعات الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة.