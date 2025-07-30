الارشيف / الاقتصاد

سعر الجنيه الاسترلينى يختتم تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025 على ارتفاع

والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 30 يوليو 2025 03:52 م

اختتم سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته أمام الجنيه المصرى  بالبنوك العاملة بالسوق المصري اليوم الاربعاء 30-7-2025 , على ارتفاع ، ليسجل فى البنك المركزي 64.99 جنيه للشراء ،و 65.21 جنيه للبيع . وسجل فى البنك الأهلى 64.92 للشراء، و 65.26 للبيع ،

وينشر ”الخليج 365”، آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، ويتم عمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها ،ما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العرو السعرية الخاصة ببيع الجنيه الإسترليني


وسجل سعر الجنيه الاسترليني فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى
64.92 جنيه للشراء
65.26 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر
64.93 جنيه للشراء.
65.20 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية
64.89   جنيه للشراء.
65.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى
64.90 جنيه للشراء
65.17  جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة
64.94  جنيه للشراء
65.21 جنيه للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي
65.95 جنيه للشراء
65.20 جنيه للبيع

