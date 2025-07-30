شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء تعلن انتهاء كافة الأعمال بجزيرة الذهب واستقرار الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة أنه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم، أنهت الأطقم الفنية العاملة كافة أعمالها من حفر ودفع نفقى أسفل خطوط السكة الحديد ومترو الأنفاق ومد كابل التغذية الإضافى وتوصيله بمحطة محولات جزيرة الدهب، وكذلك أعمال الاختبارات والقياسات الفنية، والتشغيل الفعلي للكابل بما يضمن استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب.

تم إطلاق التيار الكهربائي من مصدر التغذية الإضافي، مع استمرار عمل مصدر التغذية القديم بواسطة الكابلان 1و 2 الذى تم إصلاح العطل بهما وكانا مصدر التغذية لمحطة المحولات أثناء مد مصدر التغذية الجديد، وتم إطلاق التيار الكهربائي على مستوى شبكة التوزيع وتأمين التغذية الكهربائية للمناطق فى نطاق محطة محولات جزيرة الدهب، بشكل دائم ومستقر وآمن وهو ما كان يتم العمل عليه لتقديم حل جذري وضمان عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي فى نطاق عمل محطة المحولات.

وفى هذا السياق، تؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الشبكة الكهربائية الموحدة آمنه ومستقرة وتمكنت خلال الأيام الماضية من اجتياز اختبارا لم تتعرض له عبر تاريخها، والذى تمثل فى الارتفاعات القياسية فى الأحمال وزيادة الاستهلاك حيث بلغ الحمل الأقصى 39400 ميجاوات والذى يعد حملا قياسيا لم تحققه الشبكة من قبل، وهو معيار نجاح لبرامج الصيانة وخطة التطوير والتحديث والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وتواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وأجهزتها المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان أمن وسلامة الشبكة الموحدة وتأمين التغذية الكهربائية لكافة الاستخدامات، وتنفيذ خطة رفع درجة الاستعداد على مستوى المنظومة الكهربائية "إنتاجا، ونقلا، وتوزيعا" وتكثيف فرق الدعم الفني والطوارئ والمتابعة والصيانة، وأطقم السلامة والصحة المهنية، ولجان المرور والتفتيش، والتواصل مع المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة للشكاوى وتلقى البلاغات بهدف استقرار الشبكة وتأمين التغذية الكهربائية واستمرارية التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمات المقدمة خلال فصل الصيف.

وتكرر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، الشكر والتقدير لأهالي المنطقة فى نطاق عمل محطة محولات جزيرة الدهب على تعاونهم وتقديمهم الدعم والعون للأطقم الفنية التى قامت على إصلاح العطل ومد مصدر التغذية الإضافي للمحطة.