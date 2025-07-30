شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025.. عيار 18 بدون مصنعية بـ3911 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتاثر أسعار الذهب في مصر بتوجهات السوق العالمية، ومنها قرارات البنوك المركزية الكبرى وتحركات الدولار الأمريكي ،وسجل سعر اونصة الذهب العالمي ارتفاع اليوم بنسبة 0.2% ليسجل أعلى مستوى عند 3333 دولار للأونصة بعد ان افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3327 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3330 دولار للأونصة، وفق جولد بيليو..

اسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 24 يسجل 5215 جنيها

عيار 21 يسجل 4560 جنيها

عيار 18 يسجل 3911 جنيها

الجنيه الذهب 36480 جنيها



وتتغير أسعار الذهب في مصر بشكل مستمر على مدار اليوم، ويتذبذب السعر في حدود 15 إلى 20 جنيهًا صعودًا وهبوطًا، وذلك بسبب التطورات المتسارعة للذهب في البورصة العالمية، وعوامل العرض والطلب.



تجدر الإشارة إلى أن كافة الأسعار المنشورة في سياق هذا التقرير قابلة للتغير على مدار الساعة، كما يضاف عليها رسوم المصنعية والضريبة والدمغة، بالإضافة إلى تطورات السعر الفوري للذهب عالمياً.