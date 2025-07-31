شكرا لقرائتكم خبر عن سجل 48.64 جنيه للشراء.. تعرف على سعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025 داخل البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 31 يوليو 2025، فى البنك الأهلى المصرى 48.64 جنيه للشراء و48.74 جنيه للبيع، وفقا لآخر تعاملات رسمية بالبنوك المصرية. وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصرى 48.64 جنيه للشراء و48.78 جنيه للبيع، وفى بنك مصر بلغ 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى "CIB"سجل 48.64 جنيه للشراء، و48.74 جنيه للبيع. وجاء سعر الدولار فى بعض البنوك الرئيسية كالآتى: سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. الدولار فى البنك التجارى الدولى "CIB"

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.68 جنيه للشراء.

48.78 جنيه للبيع.

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