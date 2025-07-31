شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 أمام الجنيه المصرى فى بداية التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الخميس 31-7-2025 امام الجنيه المصري فى بداية التعاملات بالبنك المركزي المصري 48.59 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدولار اليوم الخميس ،بالبنك الأهلى الى 48.64 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع ، وفى بنك مصر 48.64 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع و في بنك القاهرة سجل 48.64 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع و في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.64 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بداية التعاملات اليوم كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.64 جنيه للشراء.

48.74 جنيه للبيع.