شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار 9 سيارات من دونج فينج لأول مرة فى السوق المصرية من SN Automotive والان مع تفاصيل الخبر

كشف تحالف " مجموعة الصافي " و" شركة النصر" للسيارات عن شراكة استراتيجية من خلال شركة " SN Automotive " وعملاق صناعة السيارات الصينية " ونج فينج موتور" عن باقة متنوعة من سيارات " دونج فينج " ، تشمل طرازات تعمل بـالوقود التقليدي (بنزين)، وكهربائية بالكامل، بالإضافة إلى سيارات هجينة (هايبرد)، وREEV، وPlug-in Hybrid، في خطوة تستهدف تلبية جميع احتياجات المستهلك المصري، وتحقيق المعادلة بين السعر التنافسي والتكنولوجيا المتطورة.

ويُعد دخول دونج فينج إلى السوق المصري عبر SN Automotive بمثابة تحوُّل جذري في شكل قطاع السيارات المصري؛ حيث يقدم حلولَ تنقل عصرية تلبِّي طموحات شرائح واسعة من المصريين الراغبين في امتلاك سيارة جديدة، وموثوقة، ومتقدمة تكنولوجيًّا، مع توافر خدمات ما بعد البيع بجودة غير مسبوقة



سيارة MAGE EV الكهربائية

سيتم الإعلان عن سعر سيارة

MAGE EV قريبا

سيارات البنزين

MAGE

سعر سيارة MAGE HighLine هو (مليون و190 ألف جنيه)

سعر سيارة MAGE Elite هو (مليون و290 ألف جنيه)



سيارات البنزين

SHINE

سعر سيارة SHINE Advance هو (790 ألف جنيه)

سعر سيارة SHINE Sport هو (945 ألف جنيه)

سيارة BOX الكهربائية

سعر سيارة BOX 330 km هو (770 ألف جنيه).

سعر سيارة BOX 430 km هو (870 ألف جنيه).

سيارة Eπ 007

سعر سيارة Eπ 007 530 Pro هو (مليون و350 ألف جنيه).

سعر سيارة Eπ 007 620 Pro هو (مليون و450 ألف جنيه).



سيارة VOYAH FREE الكهربائية الفاخرة

السعر 2 مليون و650 ألف جنيه.



سيارة VOYAH Passion الكهربائية الفاخرة

السعر 2 مليون و550 ألف جنيه.

سيارة VOYAH Dream

السعر 4 مليون و900 ألف جنيه.



سيارة M-HERO الهجينة

السعر 5 مليون و990 ألف جنيه.