إقتصادية قناة السويس: جذب297 مشروعا خلال 3 سنوات باستثمارات 8.6 مليار دولار

القاهرة - سامية سيد - كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول عدد المشروعات التي تم جذيها خلال 36 شهرا الماضية قد بلغ 297 مشروع باستثمارات إجمالية بلغت نحو 8.6 مليار دولار، منهم 4.4 مليار دولار في العام الاخير فقط.

جاء ذلك خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروعى إنتاج النسيج بمنطقة تيدا مصر الصينية صباح اليوم، وأكد جمال الدين أن الفترة المقبلة ستشهد التوقيع على مزيد من المشروعات الصناعية الجديدة، بما يخدم مساعى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في توطين الصناعات بالسوق المصرية.