"اقتصادية قناة السويس": توقيع مشروعات توطين صناعات جديدة لأول مرة بالنصف الثانى من العام

القاهرة - سامية سيد - توقع وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن يشهد النصف الثاني من العام الجاري توقعات لمشروعات جديدة في قطاعات صناعية تدخل السوق المصرية لأول مرة، بما يساهم في توطين الصناعة في مصر وخدمة الصادرات المصرية.

وقال جمال الدين خلال مراسم وضع حجر الأساس لمشروع إنتاج الأقمشة صباح اليوم بمنطقة تيدا الصينية بالعين السخنة، أن الجولة الترويجية الأخيرة التي أجراها إلى الصين حققت نجاح كبير، ورصدت حجم الطلب الكبير من جانب الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى إن هناك تكالب كبير من الشركات الصينية للاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمناطق العين السخنة والقنطرة، وشرق بورسعيد، وهو ما يفسر المفاوضات الجارية مع تيدا الصينية للتوسع بمساحات جديدة، بخلاف المساحة التي تم توقيع عقدها قبل أسبوعين على مساحة 2.8 كيلو متر مربع.