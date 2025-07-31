شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الخميس 31 -7-2025 .. آخر تحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس31 يوليو 2025، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي طوال اليوم، مما يضمن للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.

هذه الأسعار تتيح للعملاء اتخاذ قرارات مستنيرة حول سعر الريال القطري، سواء كانوا يستعدون للقيام بتعاملات مالية أو يرغبون في متابعة التقلبات في أسواق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.336 جنيه للشراء.

13.392 جنيه للبيع.



سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.497 جنيه للشراء.

13.416 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.466 جنيه للشراء.

13.383 جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الأهلى

12.386 جنيه للشراء.

13.416 جنيه للبيع

سعر الريال القطرى فى بنك الأسكندرية

12.55جنيه للشراء.

13.48جنيه للبيع.





