شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين "سلامة الغذاء" وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا لتأهيل كوادر شابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في خطوة تستهدف دعم التكامل بين المؤسسات الرقابية والتعليمية، وقّعت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا – كلية العلوم الصحية، وذلك في مقر الهيئة بالقاهرة، اليوم 31 يوليو 2025.

وشهد مراسم التوقيع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور طارق عبد الملاك، رئيس جامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، حيث اتفق الطرفان على تعزيز التعاون العلمي والتطبيقي في مجالات سلامة الغذاء والصحة العامة.

ويهدف البروتوكول إلى إعداد كوادر فنية مؤهلة لدعم منظومة الرقابة على الأغذية، وتبادل الخبرات بين الجانبين، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، فضلًا عن دعم البحث العلمي في مجالات التحليل المعملي وتقييم المخاطر الغذائية.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، في كلمته، أن هذا التعاون يعكس التزام الهيئة بربط التعليم التكنولوجي باحتياجات سوق العمل، وبناء قدرات بشرية قادرة على النهوض بجودة وسلامة الغذاء محليًا وإقليميًا. وشدد على أهمية الشراكة مع الجامعات التكنولوجية لمدّ السوق بكفاءات مدربة ومؤهلة علميًا وعمليًا.

من جهته، أعرب الدكتور طارق عبد الملاك عن تطلع الجامعة لتعميق شراكاتها مع المؤسسات الرقابية في مجالات الصحة وسلامة المجتمع، مؤكدًا حرص الجامعة على تزويد طلابها بخبرات عملية ومهارات تطبيقية حقيقية تواكب متطلبات سوق العمل.

ويأتي توقيع البروتوكول ضمن توجه الدولة لتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والأكاديمية، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، وسعيًا لتطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع احتياجات المستقبل، ومهارات العمل في القطاعين الصناعي والغذائي.

ويمثل الاتفاق خطوة متقدمة نحو تأهيل أجيال جديدة للعمل في قطاع الصناعات الغذائية والزراعية، عبر برامج تدريب ميدانية متخصصة، ومناهج تعليمية تواكب تطورات السوق، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.



