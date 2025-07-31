شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 في الكويت والان مع تفاصيل الخبر

شهدت اسعار الذهب اليوم فى الكويت استقرارا ، حيث سجل عيار 21 سعر 28.525 دينار ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،



سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.600 دينار

عيار 22 سجل 30.500 دينار

عيار 21 سجل 28.525 دينار

عيار 18 سجل 24.450 دينار

عيار 14 سجل 19.400 دينار

عيار 12 سجل 16.625 دينار

الاونصة1034.800 دينار

الجنيه الذهب 228.150 دينار

الأونصة بالدولار3386.92 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.



