سعر الذهب اليوم الخميس 31 يوليو 2025 في الكويت

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الخميس، 31 يوليو 2025 12:12 م

شهدت اسعار الذهب اليوم  فى الكويت استقرارا ، حيث سجل عيار 21 سعر 28.525 دينار  ويترقب المستثمرون في الكويت توجهات أسعار الذهب اليوم، في ظل تأثير التغيرات الاقتصادية العالمية على حركة الأسواق المحلية، ومتأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية،


سعر الذهب اليوم فى الكويت

عيار 24 سجل 32.600 دينار
عيار 22 سجل 30.500 دينار
عيار 21 سجل 28.525 دينار
عيار 18 سجل 24.450 دينار
عيار 14 سجل 19.400 دينار
عيار 12 سجل 16.625 دينار
الاونصة1034.800 دينار
الجنيه الذهب 228.150 دينار
الأونصة بالدولار3386.92 دولار

ويتوقف المسارالمتوقع للذهب خلال الأيام المقبلة على تفاعل المستثمرين مع المستجدات السياسية والاقتصادية العالمية.


 

