بوكس.. أرخص سيارة كهربائية فى مصر

كشف تحالف مجموعة الصافي وشركة النصر للسيارات ، للإعلان عن شراكة استراتيجية مع عملاق صناعة السيارات الصينية دونج فينج موتورعن باقة متنوعة من سيارات دونج فينج، تشمل طرازات تعمل بـالوقود التقليدي (بنزين)، وأخري كهربائية بالكامل ، بالإضافة إلى سيارات هجينة (هايبرد)، وREEV، وPlug-in Hybrid، في خطوة تستهدف تلبية جميع احتياجات المستهلك المصري، وتحقيق المعادلة بين السعر التنافسي والتكنولوجيا المتطورة

وإليكم أسعار ومواصفات السيارات الكهربائية الارخص في السةق المصرية :

في مصر BOX أسعار السيارة الكهربائية



" سيارة BOX" الكهربائية، والمعروفة أيضاً باسم "Dongfeng Nano تنتمي السيارة لفئة " الهاتشباك " الكهربائية صغيرة الحجم تتميز بتصميمها الأنيق وعمليتها، وتتوفر بفئات مختلفة تقدم مدى قيادة متنوع

المواصفات الرئيسية لسيارة Dongfeng Nano Box



نوع الوقود: كهربائي

القوة الحصانية: حوالي 44 حصان (33 كيلو واط)

العزم: 125 نيوتن متر

آلية الدفع: أمامي

السرعة القصوى: 100 كم/ساعة

تسارع 0-50 كم/ساعة: حوالي 6 ثوانٍ

البطارية والمدى

سعة البطارية: تتوفر بسعات مختلفة، مثل 27.2 كيلوواط ساعة في بعض الموديلات أو 42.3 كيلوواط ساعة في موديلات أخرى

مدى البطارية: يتراوح بين 330 كم و 430 كم بالشحنة الواحدة حسب الفئة

مداخل الشحن: تدعم شحن AC/DC

أبعاد والأبعاد الخارجية :

الطول: 3732 ملم

العرض: 1579 ملم

الارتفاع: 1515 ملم

قاعدة العجلات: 2423 ملم

التصميم الخارجي : يتميز بخطوط ناعمة وتصميم دائري، مع مصابيح أمامية مقسومة وشبكة مخترقة لتعزيز العرض البصري .

المقصورة الداخلية والميزات :

التصميم الداخلي : يعتمد على تصميم ثنائي اللون ، ويختلف حسب لون الهيكل الخارجي .

شاشات العرض : مزودة بشاشة عدادات LCD مقاس 7 بوصات وشاشة تحكم مركزية ملونة عالية الوضوح مقاس 10 بوصات.

المقاعد : تصميم 4 مقاعد (2+2)، مع إمكانية طي المقاعد الخلفية، وتوجد ميزات اختيارية مثل كراسي ميموري.

الميزات التقنية : تشمل شاشة، كاميرا خلفية، حساسات، مانع تصادم، وسائد هوائية (حتى 6)، إضاءة LED، مرايا كهربائية قابلة للطي، إضاءة داخلية متعددة الألوان، شاحن هاتف لاسلكي، عدادات ديجيتال .

الاتصال والتطبيق : السيارة متصلة بتطبيق يوفر وظائف مثل التحكم عن بعد بالأبواب وتكييف الهواء وتحديد موقع السيارة وإدارة الشحن وتشخيص الحالة





أسعار السيارة الكهربائية BOX في مصر :



سعر سيارة BOX 330 km (770 ألف جنيه)



سعر سيارة BOX 430 km (870 ألف جنيه)



