شكرا لقرائتكم خبر إيرادات دله الصحية الربعية تتجاوز المليار ريال لأول مرة.. وصافي الربح يقفز 21% في النصف الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت دله الصحية عن نتائجها للفترة المنتهية في 30 يونيو 2025م، مسجلة نتائج قياسية لا سيما في الإيرادات، حيث كسرت الشركة لأول مرة حاجز المليار ريال في إيراداتها الربع سنوية. وجاء ذلك بدعم من تعزيز الطاقة التشغيلية للمرافق القائمة والاستحواذات الجديدة التي قامت الشركة بها والمتمثلة في الاستحواذ على مستشفى "دله الخبر" – المعروف سابقاً باسم "مستشفى السلام" – ومستشفى "دله الأحساء" – المعروف سابقاً باسم "مستشفى الأحساء".

نتائج الربع الثاني من العام 2025م

ارتفعت إيرادات المجموعة في الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 38.8% لتصل إلى 1,062 مليون ريال سعودي، مقارنة بـ 765 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 297 مليون ريال سعودي. وكان للاستحواذ على مستشفى دله الخبر ومستشفى دله الأحساء أثر واضح حيث ساهما بنحو 176 مليون ريال سعودي من هذه الزيادة، أي ما نسبته 59% من اجمالي الزيادة في الإيرادات.

وعلى مستوى أداء المستشفييْن "دله الخبر" و "دله الأحساء"، فقد حققا طفرة في الإيرادات مع استلام دله الصحية لإدارتهما بعد اتمام الاستحواذ عليهما في 23 مارس 2025م، حيث ارتفع إجمالي إيراداتهما بنحو 73 مليون ريال سعودي في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة زيادة قدرها 72%.

وأسهمت صفقة الاستحواذ على المستشفييْن في رفع الطاقة الاستيعابية للمجموعة بنسبة 37% مع إضافة 424 سريراً (274 سريراً في مستشفى دله الأحساء و150 سريراً مشغلاً في مستشفى "دله الخبر")، علماً بأن هذه النسبة سترتفع إلى 65% عند التشغيل الكامل لمستشفى "دله الخبر" بطاقة 475 سريراً، وبذلك تصل الطاقة الاستيعابية للمجموعة إلى ما يزيد عن 1900 سريراً، وإجمالي 2,560 سريراً عند إضافة الأسرّة في الشركات الزميلة. ويُتوقع أن تسهم الصفقة في رفع إيرادات المجموعة بأكثر من 500 مليون ريال سعودي خلال كامل العام 2025م (بداية من تاريخ الاستحواذ في 23 مارس 2025م)، وأن يستمر هذا النمو بنسب مرتفعة في السنوات التي تليها، مع زيادة نسب تشغيل المستشفييْن وبخاصة مستشفى "دله الخبر".

وبالنسبة إلى المرافق الطبية القائمة الأخرى، فقد حققت أيضا نمواً في إيراداتها في الربع الثاني من عام 2025م بمبلغ 121 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بنسبة زيادة تبلغ 15.8%، بدعم من ارتفاع عدد المراجعين وزيادة التنوع في التخصصات الرئيسية والفرعية في مرافق المجموعة.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة في الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 11.1% ليصل إلى 124 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 112 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 12 مليون ريال سعودي. وأدى ذلك إلى ارتفاع ربح السهم في الربع الحالي ليبلغ 1.23 ريال للسهم مقارنة بـ 1.15 ريال للسهم في الربع المماثل من العام السابق، وذلك بفضل ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 26.3% ليبلغ 376 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 298 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 78 مليون ريال سعودي. كما تحسن ربح التشغيل للربع الثاني من عام 2025م بنسبة 9.9% ليبلغ 155 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 141 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق. وتمكنت الشركة من إقفال سنوات الفحص لملفها الزكوي حتى عام 2023م، ما أدى إلى عكس مخصصات بقيمة 12.5 مليون ريال سعودي.

وتمكنت دلّه الصحية منذ استحواذها على مستشفى دله الخبر في 23 مارس 2025م واستلام إدارته من تخفيض خسائر المستشفى بشكل كبير حيث انخفض صافي الخسائر بنسبة 61% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى 18 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي، وذلك نتيجة تحقيق نمو كبير في الزيارات وتحسين كفاءة التشغيل للمستشفى الذي لا يزال في مراحل تشغيله الأولى. (مع العلم أن خسائر مستشفى دله الخبر للربع المماثل من العام السابق غير مضمنة في أرباح شركة دله الصحية كونها تسبق تاريخ الاستحواذ).

هذا وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والإطفاء والاستهلاك والزكاة في الربع الثاني من عام 2025م بنسبة 23.4% ليصل إلى 229 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 186 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 43 مليون ريال سعودي.

النتائج النصف سنوية

حققت دله الصحية نمواً كبيراً في الإيرادات النصف سنوية بنسبة زيادة بلغت 22.3% لتصل إلى 1,895 مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2025م مقارنة بـ 1,549 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 346 مليون ريال سعودي. وساهمت الاستحواذات بـ 189 مليون ريال سعودي من هذه الزيادة. كذلك حققت المرافق الطبية القائمة قبل الاستحواذات أيضا نمواً في إيراداتها بزيادة تصل إلى 157 مليون ريال سعودي وبنسبة زيادة تبلغ 10.1% عن الفترة المماثلة من العام السابق.

وارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الشركة لفترة الستة أشهر من عام 2025م بنسبة 21.1% ليصل إلى280 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 231مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 49 مليون ريال سعودي. وأدى ذلك إلى ارتفاع ربح السهم في الفترة الحالية إلى 2.81 ريال للسهم مقارنة بـ 2.37 ريال للسهم للفترة المماثلة من العام السابق، وقد ارتفع إجمالي الربح بنسبة 13.9% ليبلغ 673 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 591 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 82 مليون ريال سعودي. كما تحسن ربح التشغيل في النصف الأول من عام 2025م بنسبة 14.7% ليبلغ 333 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 290 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام السابق. ويأتي تحسن صافي الربح بالرغم من الاستحواذ على مستشفى "دله الخبر" الذي حقق صافي خسائر بلغ 23 مليون ريال سعودي خلال الفترة كونه لا يزال في مراحل تشغيله الأولى.

وارتفع صافي الربح قبل تكاليف التمويل والإطفاء والاستهلاك والزكاة للفترة بنسبة 21.3 % ليصل إلى 462 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 381 مليون ريال سعودي بالفترة المماثلة من العام السابق، بزيادة قدرها 81 مليون ريال سعودي.

تعليق رئيس مجلس الإدارة والنظرة المستقبلية

صرّح م. طارق القصبي، رئيس مجلس إدارة شركة دله للخدمات الصحية بأن الشركة تتقدم بخطى ثابتة مدعومة باستراتيجية مرسومة للنمو والتوسع، الأمر الذي ينعكس جلياً في نمو الإيرادات التي تجاوزت المليار ريال سعودي لأول مرة على مستوى الربع، مع توقع أن تتجاوز الايرادات السنوية للمجموعة خلال العام الحالي حاجز الـ 4 مليار ريال سعودي إذا استمرت على نفس الوتيرة. وأشار القصبي إلى أن المجموعة تواصل عملها على تعزيز القيمة للمساهمين سواءً من حيث تحسين كفاءة التشغيل أو المشاريع التوسعية مثل الاستحواذ الأخير على مستشفيي "دله الخبر" و "دله الأحساء" في المنطقة الشرقية، حيث أصبح للمجموعة 8 مستشفيات، بما في ذلك الشركات الزميلة، تغطي المناطق الوسطى والشرقية والغربية. وأوضح من جهة أخرى أن إدارة الشركة تسعى دوما لربط زيادة الإيرادات بترشيد التكاليف، وهو ما يزيد صافي الربح العائد للمساهمين من عام إلى آخر.

وأكّد المهندس القصبي أن ثقة المراجعين باسم دلّه الصحية وجودة خدماتها هي دوماً دافعاً رئيسياً لتحسن الأداء، الأمر الذي انعكس جليّاً في أداء مستشفى دله الخبر مباشرة بعد استحواذ الشركة عليه واستلام إدارته حيث شهد زيادة كبيرة في أعداد المراجعين ما أدى إلى جانب تحسينات كفاءة التشغيل لتناقص خسائره بنسبة 61% في الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي. وأشار م. القصبي إلى أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على مستشفى "دله الأحساء" الذي حقق أرباحاً مرضية خلال الربع الحالي، مستفيداً أيضاً من إدارة شركة دله الصحية له، مضيفاً بأن مستشفيي "دله الخبر" و"دله الأحساء" سيسهمان في إضافة أكثر من 500 مليون ريال إلى إيرادات الشركة في الفترة بين الاستحواذ ونهاية العام 2025م، مع توقعه باستمرار مساهمتهما بشكل فعال في زيادة أرباح المجموعة في السنوات القادمة، لا سيما مع اقتراب مستشفى "دلة الخبر"من نقطة الانتقال إلى الربحية في المستقبل القريب بدعمٍ من التحسينات والتوسيعات التي تعتزم الشركة القيام بها بما في ذلك إضافة أقسام وعيادات وأسرة جديدة.

كما أشار م. القصبي إلى الأداء القوي لسائر المرافق الطبية للمجموعة حيث حققت نمواً في الايرادات بنسبة 15.8% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من عام 2024م. وتعمل الشركة أيضاً على بناء مستشفى جديد في حي العارض شمال الرياض، بالإضافة إلى التوسعات والتحسينات المستمرة في المرافق الصحية القائمة.

وأكد المهندس القصبي ان انتشار مرافق الشركة في مناطق المملكة الوسطى والشرقية والغربية من خلال شركاتها التابعة والشركات الزميلة سيعزز مكانة علامتها التجارية المعروفة بالموثوقية، مع التركيز الدائم على تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمراجعين.

يذكر بأن مجموعة دله الصحية مدرجة في السوق الرئيسية لتداول السعودية (تحت الرمز: 4004، ورقم التعريف الدولي: SA135G51UI10)، وهي إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية.