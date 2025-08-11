شكرا لقرائتكم خبر توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الملك عبدالعزيز والهيئة الملكية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويأتي هذا التعاون في إطار استشعار الدور التكاملي لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030،
التي تسعى إلى تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة، تواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
وقد جرت مراسم التوقيع في القاعة الكبرى بجامعة الملك عبدالعزيز، يوم الأحد 10 أغسطس 2025، بحضور ممثل الجامعة سعادة الرئيس الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، والرئيس التنفيذي للهيئة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد.
وتضمنت مجالات التعاون بين الجامعة والهيئة الملكية موضوعات ذات اهتمام مشترك، منها: تقديم الدورات، وتنفيذ المشاريع البحثية، وتقديم الاستشارات، إضافة إلى إنشاء وتطوير البرامج الأكاديمية والمهنية،
كما يتضمن التعاون تبادل الخبرات والتجارب في المجالات العلمية والأكاديمية والتقنية والإدارية والتدريبية والتطبيقية، إلى جانب تشكيل فرق بحثية مشتركة، وتكوين فرق عمل، وتشجيع تبادل زيارات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، والمشاركة في اللقاءات والمؤتمرات والندوات وورش العمل التعليمية والمهنية محليًا ودوليًا، وكل ما من شأنه تعزيز التعاون العلمي والأكاديمي والبحثي، وفقًا للأنظمة والضوابط المعمول بها.
