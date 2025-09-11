الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 11-09-2025

سعر الدولار النيوزيلاندي يعاود الارتفاع – توقعات اليوم – 11-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-11 01:55AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) تحركات اتسمت بالتذبذب على مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط تداولاته بمحاذاة خط ميل فرعي هابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يقلص من فرص تعافي الزوج على المدى القريب، خاصة ويأتي هذا مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وهو ما يضاعف من الضغط السلبي على السعر.

 

