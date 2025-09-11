الاقتصاد

سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 11-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 11-09-2025

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار مقابل الفرنك يستقر على ارتفاع حذر – توقعات اليوم – 11-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-11 03:27AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري يستقر على ارتفاع حذر، مع توارد إشارات إيجابية بمؤشرات القوة النسبية.
  • تشكل دايفرجنس سلبي يمكن أن يزيد من الضغوط السلبية على الزوج، خاصة في ظل استمرار الضغط السلبي على المدى القصير.
  • توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع تشمل الأسهم الأمريكية، ،

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

استقر سعر الدولار مقابل الفرنك السويسري (USDCHF) على ارتفاع خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، وبشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة الزوج، ما يوحي ببدء تشكل دايفرجنس سلبي بها، والذي قد يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة بالزوج، خاصة في ظل استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 1-5 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (1-5 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا