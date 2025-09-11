سعر الفضة يحاول تصريف تشبعه الشرائي – توقعات اليوم – 11-09-2025

ارتفع قليلاً سعر الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي (AUDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تراجع بتحركاته السابقة على اثر ثبات مستوى المقاومة المحوري 0.6620، تلك المقاومة التي كانت مستهدفاً سعرياً لنا بتحليلاتنا السابقة، ليستجمع بهذا التراجع المؤقت قواه الإيجابية التي قد تساعده على اختراق تلك المقاومة، ونجح في ذلك بتصريف تشبعه الشرائي الذي كان واضحاً بمؤشرات القوة النسبية، لتبداً التقاطعات الإيجابية في الظهور منها ما يضفي المزيد من الزخم الإيجابي، في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل.

