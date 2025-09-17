شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ينخفض رغم هبوط كبير في المخزونات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر الإيثريوم خلال تداولات اليوم الأربعاء مع تقييم المستثمرين لقرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة فضلاً عن تخارج تدفقات رؤوس الأموال من الصناديق المرتبطة بالإيثريوم.



وأقرّ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يوم الأربعاء خفضاً واسع التوقعات في أسعار الفائدة، وأشار إلى أن هناك تخفيضين آخرين قادمان قبل نهاية العام، مع تزايد المخاوف بشأن أوضاع سوق العمل في الولايات المتحدة.



وبأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد – وهو مستوى من الإجماع أكبر مما توقعته وول ستريت – صوّتت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية على خفض سعر الفائدة الأساسي على الإقراض لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وبهذا القرار بات نطاق سعر الفائدة بين 4% و4.25%.



وجاء في البيان الصادر عقب الاجتماع أن النشاط الاقتصادي "قد تباطأ"، مضيفاً أن "مكاسب الوظائف قد تراجعت"، ولافتاً إلى أن التضخم "ارتفع وظل مرتفعاً إلى حد ما". هذا التوازن الدقيق بين تباطؤ النمو في الوظائف وارتفاع التضخم وضع أهداف الفيدرالي المزدوجة – استقرار الأسعار والتوظيف الكامل – في حالة تضارب.



وقال البيان: "لا تزال حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية مرتفعة"، مشدداً على أن "اللجنة تولي اهتماماً للمخاطر على جانبي ولايتها المزدوجة، وتعتبر أن مخاطر التراجع على سوق العمل قد ازدادت".



أما على المدى الأطول، فقد توقع المخطط خفضاً واحداً في عام 2026، وهو أبطأ بكثير من تسعير الأسواق الحالية لثلاثة تخفيضات، إلى جانب خفض آخر في 2027 مع اقتراب الفيدرالي من معدل الفائدة المحايد الطويل الأجل البالغ 3%. وقدّر نصف أعضاء اللجنة تقريباً أن المعدل المحايد سيكون أقل من هذا المستوى الوسطي.



أما التوقعات الاقتصادية العامة التي صدرت عقب الاجتماع، فقد أظهرت نمواً اقتصادياً أسرع قليلاً مقارنة بتقديرات يونيو، في حين بقيت التوقعات بشأن البطالة والتضخم دون تغيير.



وفي المؤتمر الصحفي تعقيباً على القرار، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء إنه لم يكن هناك دعم واسع داخل الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية هذا الأسبوع، وذلك بعد أن خفّض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بواقع ربع نقطة.



وأوضح باول خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع استمر يومين للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة: "لم يكن هناك أي دعم واسع على الإطلاق لخفض بمقدار 50 نقطة أساس اليوم".



وأضاف: "كما تعلمون... لقد قمنا في السنوات الخمس الماضية برفع وخفض أسعار الفائدة بنطاقات كبيرة جدًا، وعادة ما تلجأ إلى مثل هذه التحركات الكبيرة عندما تشعر أن السياسة في غير مكانها وتحتاج إلى الانتقال بسرعة إلى موقع جديد".



من ناحية أخرى، شهدت صناديق إيثريوم المتداولة في البورصة يوم 16 سبتمبر تخارج صافي تدفقات بلغت 61.74 مليون دولار ، لتكسر بذلك سلسلة من التدفقات الإيجابية استمرت ستة أيام متواصلة، ما يعكس تراجع ثقة المستثمرين قصيرًا في الأصل الرقمي الثاني عالميًا.



ووفقًا لبيانات منصة SoSoValue، جاءت التدفقات الخارجة بقيادة صندوق BlackRock ETHA بتخارج 20.34 مليون دولار، بينما سجل صندوق Fidelity FETH تدفقات خارجة أكبر بقيمة 48.15 مليون دولار.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سعر الإيثريوم بحلول الساعة 21:00 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% إلى 4522.4 دولار.