شكرا لقرائتكم خبر استعدادا لـ انطلاق قمة جوائز السياحة والسفر العربية.. “تفاعل للاستشارات والأبحاث” شريكا استراتيجيا حصريا لـ مؤسسة “لندن العربية” بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة "لندن العربية - London Arabia" عن تحالفها مع تفاعل للاستشارات والأبحاث، لتصبح شريكها الاستراتيجي الحصري في دول الشرق الأوسط، وذلك ضمن استعداداتها لتنظيم قمة وجوائز السياحة والسفر العربية 2025، المقرر عقدها في العاصمة البريطانية لندن يوم 3 نوفمبر 2025، بجانب جائزة المرأة العربية النسخة الثالثة عشرة، وقمة المرأة العربية النسخة الثانية المقرر عقدهم العام القادم في لندن.

مبادرات لندن العربية

وعملت مؤسسة لندن العربية - London Arabia منذ انطلاقها قبل أكثر من 10 سنوات، على عدد من المبادرات أبرزها: جوائز المرأة العربية، ويتم تنظيمها للمرة الحادية عشر. وأسبوع لندن للفن والموضة، ويتم تنظيمه للمرة الحادية عشر.

جوائز السياحة والسفر العربية

وقد حظيت هذه الفعاليات، بحضور شخصيات عالمية مرموقة من بينها دوقة إدنبرة ورئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي، إلى جانب سفراء ودبلوماسيين وأعضاء من الأسر الملكية. وفي إطار هذه الشراكة، ستتولى شركة تفاعل كذلك مهام التخطيط الاستراتيجي، التسويق والاتصال الخاصة بنسخة هذا العام من قمة وجوائز السياحة والسفر العربية.

قمة وجوائز السياحة والسفر العربية 2025 بـ لندن

النسخة الثانية من القمة ستشهد مشاركة أكثر من 250 من القادة العالميين، من وزراء وسفراء ودبلوماسيين وكبار التنفيذيين في قطاع السياحة، للاحتفاء بإنجازات السياحة العربية وتعزيز فرص التعاون الدولي. ويقام الحدث قبل يوم واحد فقط من انطلاق فعاليات سوق السياحة والسفر العالمي (WTM) في لندن، في أهم أسبوع لقطاع الضيافة العالمي.

وستقام قمة وجوائز السياحة والسفر العربي 2025 في فندق جميرا كارلتون تاور بلندن، ليكون منصة مرموقة لتسليط الضوء على الشراكات بين العالم العربي والمملكة المتحدة، مع تركيز خاص على المملكة العربية السعودية ودول الشرق الأوسط.

ستسهم تفاعل للاستشارات والأبحاث، في تعزيز حضور مؤسسة لندن العربية- London Arabia في دول الشرق الاوسط، من خلال ذراعها الإعلامي صحيفة تفاعل السعودية المرخصة من قبل وزارة الاعلام السعودية والتي تنشر محتواها بـ30 لغة، ويتابعها 7 مليون متابع عبر 6 منصات متخصصة بينما ستتولى بريما السعودية للعلاقات العامة في تقديم الاستشارات و الحلول الإعلامية لكافة الجهات المشاركة في هذا الحدث الهام.