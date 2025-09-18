الاقتصاد

سعر البلاتين يتأُثر بتعارض المؤشرات– توقعات اليوم 18-9-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-18 05:18AM UTC

ملخص الذكاء الاصطناعي
  • سعر البلاتين يتأثر بتعارض المؤشرات الرئيسية ويتجه نحو تداولات مختلطة.
  • السعر قد يستمر في التحرك بين 1355.00$ و 1395.00$ لحين تجميع العزم الإيجابي.
  • توقعات السعر لليوم تشير إلى استمرار التداول ضمن المسار المرتفع.

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تأثر سعر البلاتين بتعارض المؤشرات الرئيسية ليجبره ذلك على تأجيل الهجوم الصاعد بتسلله دون 1400.00$ لنلاحظ تقديمه لتداولات مختلطة ليحافظ بذلك على استقراره العام فوق الدعم المحوري المتمركز عند 1355.00$.

 

نتوقع استمرار تشكيل السعر لتداولات مختلطة لحين تجميعه للعزم الإيجابي ليسهل ذلك مهمة الثبات فوق 1400.00$ ومن ثم ليبدأ بتسجيل مكاسب إضافية قد تبدأ من 1435.00$, أما الهبوط دون الدعم المحوري والثبات أدناه سيجبر السعر على تفعيل المسار السلبي ليضطر لتكبد العديد من الخسائر بانجذابه مباشرة نحو 1315.00$ و1300.00$ على التوالي.

 

نطاق التداول المتوقع ما بين 1355.00$ و 1395.00$

 

توقعات السعر لهذا اليوم: متذبذب ضمن المسار المرتفع 

