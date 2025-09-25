الاقتصاد

سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-09-2025

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-09-2025 1/2
  • سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-09-2025 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار النيوزيلاندي أمام الدولار الأمريكي يرتفع وسط الضغوط السلبية – توقعات اليوم – 25-09-2025 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2025-09-25 02:13AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تراجع قليلاً سعر الدولار مقابل الين الياباني (USDJPY) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة، ويحاول في الوقت نفسه تصريف بعضاً من التشبع الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، هذا التراجع قد يمنح الزوج مساحة لالتقاط أنفاسه قبل استئناف محاولات الصعود من جديد.

 

يأتي هذا ولا يزال الزوج يتحرك تحت ضغط إيجابي ناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافيه، بالإضافة إلى بقائه تحت سيطرة موجة فرعية صاعدة بدرجة ميل قوية، وهو ما يعكس استمرار قوة هذا المسار الإيجابي على المدى القريب.

 

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

 

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

 

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، ، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا

اشترك عبر تيليجرام
 

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا