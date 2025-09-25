سعر النفط خام برنت محاط بالضغوط الإيجابية – توقعات اليوم – 25-09-2025

تقدم قليلاً سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، في محاولة لتعويض بعض خسائره السابقة، مع سعيه في الوقت نفسه لتصريف جزء من التشبع البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور إشارات إيجابية منها قد تمنحه بعض الدعم على المدى القريب.

لكن رغم هذه المحاولات يبقى الزوج تحت سيطرة موجة فرعية هابطة شديدة الانحدار على المدى القصير، ما يعكس قوة الزخم السلبي المحيط بحركته، بالإضافة إلى استمرار الضغط الناتج عن تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وهو ما يعزز من فرص امتداد الضغوط السلبية عليه.

أداء توصيات VIP من موقع توصيات للأسبوع 15-19 سبتمبر 2025

موقع توصيات Tawsiyat.com – توصيات تداول عالية الدقة. اشترك الآن في باقات احترافية مدروسة بعناية على أهم الأسواق العالمية، واستلم التوصيات مباشرة عبر تيليجرام من فريق متخصص:

توصيات VIP (تشمل الذهب، النفط، الفوركس، البيتكوين، الإيثيريوم، المؤشرات) ابتداءً من 179 يورو/شهريًا اشترك عبر تيليجرام

للاطّلاع على نتائج الأداء الكاملة لهذا الأسبوع (15-19 سبتمبر 2025): تقرير الأداء الكامل