سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يكسر دعم محوري – توقعات اليوم – 25-09-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2025-09-25 03:36AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

عمق سعر الإيثيريوم (ETHUSD) من خسائره خلال تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليكسر السعر بانخفاضه الأخير مستوى الدعم المحوري 4,100$، ما يضاعف من فرص تمديد تلك الخسائر على المدى القريب، خاصة مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء.

 

