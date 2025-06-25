تعاون شركة “Chainlink” و”ماستركارد” لربط 3 مليار مستخدم بالعملات المشفرة

أعلنت شركتا “Chainlink” و”ماستركارد” عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تمكين أكثر من 3 مليار حامل بطاقة حول العالم من شراء العملات الرقمية بشكل مباشر، عبر ربط البنية التحتية لسلسلة المدفوعات التقليدية بعالم العملات المشفرة.

ويعتمد هذا التعاون على التكامل بين البنية التحتية الآمنة للتشغيل البيني من “Chainlink”، وشبكة ماستركارد العالمية للمدفوعات، بهدف تسهيل التحويل من العملات الورقية إلى العملات الرقمية بطريقة سلسة وآمنة، مع الالتزام بالمعايير التنظيمية.

وفقا للإعلان الصادر في 24 يونيو، فإن “Chainlink” تتولى التحقق من تفاصيل المعاملات ومزامنتها، مما يسمح بتنفيذ العقود الذكية بطريقة موثوقة، بينما توفر ماستركارد بوابة آمنة للربط مع قاعدة مستخدميها الواسعة.

تشمل المنظومة عدد من الشركاء التقنيين، من ضمنهم “زيرو هاش” التي تقدم خدمات السيولة والامتثال، و”شيفت 4″ لمعالجة المدفوعات، إلى جانب منصات “Swapper Finance” و”XSwap” و”Uniswap” التي تساهم في توفير تجربة تداول لا مركزية متكاملة.

صرح “سيرجي نازاروف”، الشريك المؤسس لـ “Chainlink”، إن هذه الشراكة تمثل خطوة جوهرية نحو التقارب بين التمويل التقليدي واللامركزي، وهي أحد الأهداف الأساسية التي أُنشئت من أجلها شبكة “Chainlink”.

من جانبه، أشار “راج دامودهاران”، نائب الرئيس التنفيذي لتقنية البلوكشين في ماستركارد، إلى أن الطلب على أدوات الربط السلس بين العالم المالي التقليدي والرقمي بات واضح ومتزايد.

رد فعل السوق:

على الرغم من أهمية هذه الشراكة، لم تشهد عملة LINK ارتفاع ملحوظ.

حيث سجّلت العملة ارتفاع طفيف بنسبة 3.8% في اليوم ذاته، ليتداول السعر حول 13.40 دولار.

ولا تزال LINK منخفضة بنسبة 55% عن ذروتها الأخيرة قبل ستة أشهر، وبنحو 75% عن أعلى مستوى تاريخي لها في عام 2021، ما يعكس استمرار ركود العملات البديلة رغم المبادرات المؤسساتية الكبيرة.

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