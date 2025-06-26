شركة Galaxy Digital تجمع مبلغ 175 مليون دولار لأول صندوق استثماري لدعم شركات الكريبتو الناشئة

جمعت شركة “Galaxy Digital” مبلغ 175 مليون دولار لصندوقها الاستثماري الأول المخصص لدعم شركات العملات المشفرة الناشئة في مراحلها المبكرة، متجاوزة هدفها الأصلي البالغ 150 مليون دولار.

يركز الصندوق على مشاريع البنية التحتية للعملات الرقمية المستقرة، والتمويل اللامركزي، وتطبيقات البلوكشين العملية.

ويعد هذا أول صندوق تستعين به شركة “Galaxy Digital” برأس مال خارجي، بمشاركة مستثمرين مؤسسات ومكاتب عائلية.

وقد استثمر الصندوق بالفعل مبلغ 50 مليون دولار في شركات مثل “موناد” و”إيثينا”.

ورغم الخسائر السابقة، بما فيها 295 مليون دولار في الربع الأول من 2025، تواصل شركة “Galaxy Digital” التوسع، وتدير أصول بقيمة 7 مليار دولار حتى مايو 2025.

بدأت شركة “Galaxy Digital” تداول أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز “GLXY”، محققة ارتفاع بأكثر من 15% في أول يوم لها.

تركّز الشركة على تعزيز وجودها في السوق الأمريكي، وتستثمر أيضا في الذكاء الاصطناعي، مع استكشاف إمكانية ترميز أسهمها لاستخدامها في تطبيقات التمويل اللامركزي.

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