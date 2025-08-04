الأموال الذكية تتجه نحو الإيثيريوم وسولانا وتراجع في هيمنة العملات المستقرة

في أحدث التقارير الصادرة عن منصة “Bybit” التي تعد ثاني أكبر منصة تداول عملات رقمية مشفرة من حيث حجم التداول، برزت تحركات الأموال الذكية (يقصد بها أموال المؤسسات وصناديق الاستثمار والحيتان…) لتسلط الضوء على توجهات هذه الأموال نحو الإيثيريوم، وسولانا، والأصول القابلة للتداول (RWAs)، مع تراجع توجهها نحو العملات الرقمية المستقرة على المنصات المركزية.

أظهرت البيانات أن الإيثيريوم (ETH) تصدّرت تفضيلات المستثمرين، تلتها كل من سولانا (SOL)، التي استعادت جاذبيتها بعد أداء سابق ضعيف.

وتُعد الأصول القابلة للتداول، بقيادة Ondo Finance (ONDO)، من بين المحاور المتنامية في قطاع التمويل اللامركزي، خاصة مع التقارب المستمر بين التمويل التقليدي واللامركزي.

يشير التقرير إلى أن الأموال الذكية تحتفظ بمراكز ثابتة في البيتكوين والإيثيريوم، وعدد من العملات الرقمية البديلة، أبرزها ONDO، وUNI، وWLD.

يُعكس هذا التوزيع تنوع في استراتيجيات المستثمرين المحترفين، ويُظهر ثقة متزايدة في أصول المشتقات، وخصوصا مشتقات ETH مثل LsETH التابعة لـ Liquid Collective، التي تصدّرت محافظ المؤسسات.

Uniswap (UNI) بدورها أثبتت حضور واضح، مع مكاسب قاربت 40% خلال الشهر الماضي، ما قد يُشير إلى استعداد المنصة لترقيات جوهرية غير معلنة.

في الوقت ذاته، سجلت مشتقات سولانا أداء قوي، ما يُشير إلى احتمال تحوّل في توجهات رأس المال نحو بدائل أكثر كفاءة في قطاع العقود الذكية.

من جهة أخرى، برزت عملات الميم مثل BONK وPENGU بمكاسب تجاوزت 90% و170% على التوالي خلال الشهر، في حين ساهمت إدراجات Sky (المعروفة سابقا باسم MakerDAO) في منصات تداول لامركزية في تعزيز السيولة والاهتمام المؤسساتي بها.

أما فيما يتعلق بالعملات المستقرة، فيُظهر الرسم البياني الصادر عن منصة “Nansen” انخفاض في احتياطياتها على المنصات المركزية إلى أدنى مستوى خلال ثلاثة أشهر.

ورغم أن هذا لا يُعد مؤشر سلبي بالضرورة، إلا أنه يُفهم كمؤشر على تزايد شهية المستثمرين نحو المخاطرة وتوجيه رؤوس الأموال نحو الأصول الأخرى، بدلا من التحفظ والاتجاه نحو العملات المستقرة.

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