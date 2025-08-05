تدفقات خارجية ضخمة من صناديق الايثيريوم رغم صعود السعر بنسبة 4%

شهدت صناديق الايثيريوم المتداولة في البورصة (ETF) يوم الاثنين تدفقات خارجة حادة تجاوزت 465 مليون دولار، بحسب بيانات “SoSoValue”.

وقد تكبّد صندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) التابع لشركة “بلاك روك” الجزء الأكبر من التدفقات الخارجة بقيمة 375 مليون دولار، يليه صندوق Fidelity Ethereum Fund (FETH) بتدفقات خارجة بلغت 55.1 مليون دولار.

ولم تسجّل أي من هذه الصناديق تدفقات واردة في ذلك اليوم، بينما ظل أداء بعض المنتجات الأخرى مستقرا.

رغم هذه التدفقات، ارتفع سعر الايثيريوم بنسبة تقارب 4% خلال 24 ساعة، مما يشير إلى تماسك نسبي في معنويات المستثمرين.

وكانت صناديق الإيثيريوم قد بدأت شهر يوليو بقوة، مسجلة تدفقات واردة بلغت 5.4 مليار دولار، وهو رقم لافت بالنظر إلى أن الإيثيريوم تمثل نحو خُمس القيمة السوقية للبيتكوين.

كما ارتفع سعر العملة خلال الشهر بنحو 50%، مقتربا من مستوى 4000 دولار.

لكن الأداء بدأ بالتراجع مع دخول أغسطس، حيث سجلت الصناديق تدفقات خارجة ليومين متتاليين، بلغت في الأول من أغسطس وحده 152.26 مليون دولار، لتنهي بذلك سلسلة من التدفقات الإيجابية استمرت 20 يوم.

وحتى الآن، بلغ إجمالي التدفقات الواردة لصناديق الايثيريوم في أغسطس 617 مليون دولار، فيما تبلغ القيمة الإجمالية لهذه التدفقات منذ إطلاق هذه الصناديق نحو 9.02 مليار دولار.

من جانب آخر، تعرّضت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة أيضا لخسائر، مع تسجيل تدفقات خارجة بلغت 333 مليون دولار، لكنها تبقى أقل من الخسائر التي تكبدتها يوم الجمعة الماضي، والتي بلغت 812.25 مليون دولار، وهي ثاني أكبر تدفقات خارجة تم تسجيلها حتى الآن.

وتبقى تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة عرضة لتقلبات حادة، ما يبرر تغير اتجاه السيولة بين الداخل والخارج بوتيرة متسارعة، كما أظهرت بيانات صناديق البيتكوين سابقا.

