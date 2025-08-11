تصنيف ائتماني "B-" من S&P Global لـ Sky… الأول من نوعه لبروتوكول DeFi

تام شمس - الاثنين 11 أغسطس 2025 07:49 مساءً - وكالة S&P Global Ratings تمنح تصنيفًا ائتمانيًا بدرجة "B-" لبروتوكول Sky في سابقة هي الأولى من نوعها لبروتوكول تمويل لامركزي (DeFi).

البروتوكول، المعروف سابقًا باسم Maker Protocol، حصل على هذا التصنيف في إطار تقييمات الوكالة المستمرة لمصدري العملات المستقرة، وهي مراجعة بدأت عام 2023 لقياس قدرتهم على الحفاظ على استقرار القيمة أمام العملات الورقية.

يشمل التقييم الجدارة الائتمانية لالتزامات بروتوكول Sky من عملات USDS وDAI المستقرة، بالإضافة إلى رموز التوفير sUSDS وsDAI.

في أول تقييم له، حصل Sky على درجة 4 (مقيدة) من حيث قدرة USDS على الحفاظ على ارتباطه بالدولار الأمريكي، ضمن مقياس يبدأ من 1 (قوي جدًا) إلى 5 (ضعيف).

يعد Sky بروتوكول إقراض لامركزي يمكّن المستخدمين من الحصول على قروض مضمونة بالعملات المشفرة، ويُستخدم فيه USDS لتسهيل عمليات الإقراض والاقتراض. وتحتل العملة المرتبة الرابعة عالميًا بين العملات المستقرة من حيث القيمة السوقية، بحوالي 5.36 مليارات دولار عند وقت كتابة التقرير، وفقًا لـ CoinMarketCap.

S&P حددت مخاطر رئيسية قد تؤدي إلى التعثر، من بينها سحب الودائع بما يفوق السيولة المتاحة في وحدة استقرار الربط، أو خسائر ائتمانية تتجاوز رأس المال المتاح.

مخاطر الحوكمة ورأس المال والتنظيم

أشار التقرير إلى نقاط ضعف في البروتوكول، منها تركّز الودائع، الحوكمة المركزية، الاعتماد على المؤسس، الغموض التنظيمي، وضعف رأس المال. هذه المخاطر قابَلها جزئيًا انخفاض الخسائر الائتمانية والأرباح المحققة منذ عام 2020.

قال أندرو أونيل، رئيس تحليل الأصول الرقمية في S&P Global، لموقع Cointelegraph:

"تصنيف B- يعني أننا نرى أن البروتوكول قادر حاليًا على الوفاء بالتزاماته المالية، لكنه سيكون معرضًا للخطر في الظروف السلبية على الصعيد التجاري أو المالي أو الاقتصادي."

لجنة الأصول والخصوم في نظام Sky أوضحت أن عملية التقييم سمحت لهم بمراجعة المخاطر التقليدية المرتبطة بالأطراف المقابلة، إضافة إلى المخاطر الفريدة في DeFi مثل العقود الذكية، والأوراكل، والجسور، وحوكمة البروتوكولات.

يمتلك المؤسس المشارك رون كريستنسن ما يقارب 9% من رموز الحوكمة، وأشارت S&P إلى أن "العملية الحوكمية للبروتوكول لا تزال مركزية للغاية بسبب ضعف الإقبال على التصويت في القرارات المهمة."

أضاف التقرير أن رأس مال البروتوكول يشكل مصدر قلق، إذ بلغ معدل رأس المال المعدل للمخاطر 0.4% فقط حتى 27 يوليو، ما يعني أن لديه احتياطيًا محدودًا لتغطية الخسائر الائتمانية المحتملة.

كما خفّضت S&P التصنيف الأساسي للبروتوكول إلى "bb"، أي أقل بأربع درجات من التصنيف الأساسي للبنوك الأمريكية "bbb+"، بسبب حالة عدم اليقين التنظيمي في قطاع DeFi.

أصول Sky. المصدر: S&P Global Ratings

تدقيق متزايد لمصدري العملات المستقرة

مع توسع اندماج العملات المشفرة في الأسواق المالية التقليدية، تدخل المزيد من مؤسسات الكريبتو في نظام التصنيفات الائتمانية الرسمي.

أطلقت S&P تقييم استقرار العملات المستقرة في ديسمبر 2023، حيث حصلت USDC على درجة 2 (قوية)، بينما حصلت كل من (USDT) وUSDS على درجة 4 (مقيدة).

وقال أونيل:

"نقاط ضعف Tether تتعلق أكثر بالشفافية، بينما USDS لديها قاعدة أصول أكثر تعقيدًا مقارنة بـ USDC. كما أن وضع رأس المال الضعيف نسبيًا يعد عاملاً مؤثرًا في التصنيف."

وفي يونيو الماضي، منحت S&P تصنيفًا "AAA" لأحدث عملية توريق للرهون العقارية على البلوكشين من Figure Technology Solutions، بقيمة إجمالية بلغت 355 مليون دولار.