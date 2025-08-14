مؤسس Tron يجرّ بلومبرغ إلى المحكمة...إليكم السبب!

رفع “جاستن صن”، مؤسس شركة “Tron”، دعوى قضائية فدرالية ضد وكالة بلومبرغ، متهما إياها بالتخطيط لنشر تفاصيل ممتلكاته من العملات الرقمية المشفرة رغم تعهدات بالسرية.

حذر “صن” من أن الكشف عن هذه البيانات قد يعرضه لمخاطر الاختراق والسرقة وحتى الأذى الجسدي.

الدعوى، المرفوعة في محكمة ديلاوير، تسعى لإصدار أوامر قضائية مؤقتة ودائمة تمنع بلومبرغ من نشر الأرقام الدقيقة التي قدمها للتحقق من ثروته بغرض إدراجه في مؤشر أصحاب المليارات.

ويؤكد “صن” أنه وافق على تقديم هذه المعلومات بعد حصوله على ضمانات صريحة بالحفاظ على سريتها.

تشير الوثائق إلى أن نشر مبالغ محددة من العملات الرقمية قد يمكّن جهات خبيثة من تحديد عناوين محافظه باستخدام تقنيات تحليل المعاملات، ما يزيد خطر التعرض لما يُعرف بـ”هجمات رينش” — والذي هو عبارة عن أسلوب عنيف لإجبار الضحايا على تحويل أصولهم الرقمية.

توضح الدعوى أن بلومبرغ عادة ما تكتفي بنشر القيم الإجمالية للحيازات المالية أو البيانات المصرح بها علنا، فيما حذرت من أن الإفصاح عن بيانات “صن” سيشكل سابقة خطيرة.

