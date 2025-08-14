سعر كاردانو (ADA) يكسر المسار الهابط ليفتح الطريق نحو مستوى 1.54 دولار

سجل سعر كاردانو (ADA) ارتفاع يومي بنسبة 20% متجاوزا خط الاتجاه الهابط الممتد منذ أواخر 2024، مدعوما بأقوى أداء أسبوعي منذ أشهر.

ارتفع سعر العملة الرقمية ADA إلى أكثر من دولار واحد مع أحجام تداول مرتفعة، مما يشير إلى نشاط قوي عند هذا المستوى.

يترقب المتداولون استقرار السعر فوق المقاومة السابقة لتأكيد الاتجاه الصاعد.

بحسب “CryptoPulse”، فإن الأهداف المحتملة في حال استمرار الصعود تشمل 1.13 و1.31 و1.54 دولار، مع مراقبة مستوى فيبوناتشي 0.618 عند 0.92 دولار كمحطة محتملة للتباطؤ.

📊 Cardano Weekly Outlook$ADA has broken above its descending trendline and is showing strong momentum this week (+22%). If buyers can hold this breakout, the path toward higher targets looks promising.



🎯 Targets:

TP1: $1.13

TP2: $1.31

TP3: $1.54



⚠️ Invalidation: Drop back… pic.twitter.com/HB9XsJcgKP — CryptoPulse (@CryptoPulse_CRU) August 14, 2025

أما على الجانب السلبي، فإن كسر مستوى 0.80 دولار قد يشير إلى فشل الاختراق وإمكانية الهبوط نحو 0.55–0.60 دولار.

بينما تظهر بيانات “Santiment” ارتفاع العناوين النشطة إلى 42,309 وزيادة حجم التداول إلى 2.21 مليار ADA خلال 24 ساعة، رغم تراجع نشاط التطوير إلى أدنى مستوى منذ يوليو.

كما كشفت “Coinglass” عن تصفية مراكز بقيمة 5.79 مليون دولار في 14 أغسطس، معظمها من صفقات بيع، مما ساهم في تعزيز الزخم الصاعد.

في سياق متصل، أنشأت “Grayscale” صندوق استثماري لـ ADA في ولاية “ديلاوير”، ما أثار تكهنات حول إمكانية إطلاق صندوق تداول فوري للأصل، في خطوة يراها محللون مؤشر على اهتمام مؤسساتي متزايد.

