شراكة كورية–فيتنامية لإطلاق أول منصة لتداول عملات رقمية محلية في فيتنام

أعلنت شركة “دونامو” وهي الشركة الأم لمنصة “Upbit” الكورية الجنوبية، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك MB الفيتنامي، المدعوم من الدولة، لتأسيس أول منصة محلية للأصول الرقمية في فيتنام.

جاء توقيع الشراكة خلال منتدى الأعمال الفيتنامي–الكوري في سيول، حيث ستوفر “دونامو” الدعم في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية والامتثال وحماية المستثمرين وتدريب الكوادر.

تأتي هذه الخطوة بعد إقرار فيتنام لقانون صناعة التكنولوجيا الرقمية في يونيو، والمقرر دخوله حيز التنفيذ مطلع 2026، في إطار خططها لتعزيز التحول الرقمي الوطني.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة “دونامو”، “أوه كيونغ سوك”، أن التعاون سيتيح تصميم بنية تحتية مالية رقمية موثوقة تتجاوز مجرد إنشاء منصة للتداول.

منصة “Upbit”، التي تستحوذ على 69% من سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية وتخدم أكثر من 10 مليون مستخدم عالميا، ترى في السوق الفيتنامي فرصة استراتيجية.

أعرب “لو ترونغ ثاي” رئيس مجلس إدارة بنك MB، عن التزام الطرفين بتطوير قطاع التمويل الرقمي في البلاد، بينما شدد مسؤولو “دونامو” على أهمية الشفافية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سوق الأصول الرقمية الفيتنامية.

