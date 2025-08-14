Fundstrat: إيثريوم هي "أكبر صفقة ماكرو" للسنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة

تام شمس - الخميس 14 أغسطس 2025 03:34 مساءً - قالت شركة الاستراتيجيات والأبحاث السوقية Fundstrat إن إيثريوم ستكون "أكبر صفقة ماكرو" خلال السنوات العشر المقبلة، متوقعة أن يرتفع سعر إيثريوم (ETH) إلى ما يصل إلى 15,000 دولار بحلول نهاية عام 2025.

وأوضح توماس لي، كبير مسؤولي المعلومات في Fundstrat Capital، يوم الأربعاء: "يمكن القول إن إيثريوم هي أكبر صفقة ماكرو للسنوات العشر إلى الخمس عشرة المقبلة، مع قيام الذكاء الاصطناعي بخلق اقتصاد رمزي على البلوكشين، وتوجه وول ستريت نحو التمويل عبر البلوكشين".

وأضاف شون فاريل، رئيس قسم أبحاث الأصول الرقمية في Fundstrat، أن سعر ETH قد يصل إلى ما بين 12,000 و15,000 دولار مع نهاية العام، "ما يعني أن هناك مجالاً كبيراً لمزيد من الارتفاع".

كرر لي هذه التصريحات في نشرة بحثية للشركة يوم الأربعاء، موضحاً أن الدفع من وول ستريت سيأتي نتيجة تنظيمات العملات المستقرة وفق "قانون GENIUS" ومشروع "كريبتو" التابع لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، والذي يهدف إلى تحديث الهيئة لعصر التمويل الرقمي.

وأشار لي إلى أن غالبية العملات المستقرة ومشاريع وول ستريت تُبنى على شبكة إيثريوم، التي تستحوذ حالياً على حصة سوقية قدرها 55% من قطاع ترميز الأصول الحقيقية (RWA) البالغ حجمه 25 مليار دولار، وفق بيانات RWA.xyz.

إيثريوم تستحوذ على 55% من سوق العملات المستقرة بالكامل. المصدر: RWA.xyz

توقعات سعرية مرتفعة لإيثريوم

قفز سعر ETH بنسبة 60% خلال الثلاثين يوماً الماضية، مسجلاً أعلى مستوى في أربع سنوات عند 4,770 دولاراً، أي بفارق 2.5% فقط عن ذروته في 2021، وذلك خلال تداولات الخميس المبكرة.

وقال لي: "إيثريوم تتفوق على بيتكوين منذ بداية العام، حيث ارتفعت بنسبة +28% مقابل +18% لبيتكوين".

BitMine تمتلك إيثريوم بقيمة 5.5 مليار دولار

تستهدف شركة BitMine Immersion Technologies، وهي أكبر شركة خزانة إيثريوم في العالم، جمع 20 مليار دولار لزيادة مخزونها من العملات.

وقد راكمت الشركة بشكل مكثف 1.2 مليون ETH منذ بداية يوليو، وتبلغ قيمة خزينتها حالياً نحو 5.5 مليار دولار. في الوقت نفسه، قفز سهم الشركة (BMNR) بنسبة 1,300% خلال نفس الفترة.

وصفة لضغط صعودي مستمر

في مذكرة اطلعت عليها "كوينتيليغراف"، قالت المحللة في منصة BTC Markets، راشيل لوكاس، إن هذه المراكز استراتيجية وطويلة الأمد، "وتسحب سيولة كبيرة من السوق".

وأضافت: "عندما تجمع بين تدفقات قياسية لصناديق ETF وتخصيصات من الميزانيات العمومية للشركات والدول، فإن النتيجة هي طلب هيكلي عميق يلتقي بعرض محدود"، مشيرة إلى أن ذلك "وصفة لضغط صعودي مستمر على الأسعار، وإشارة إلى أن الأصول الرقمية أصبحت جزءاً راسخاً من أسواق رأس المال العالمية".

وفي يوليو، أشارت BitMine إلى أن القيمة الضمنية لإيثريوم قد تصل إلى 60,000 دولار.